На Кубани очистили от мазута кормовую часть танкера «Волгонефть-239»

На Кубани завершили работу по очистке от мазута кормовой части танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщили представители оперативного штаба Краснодарского края.

Как сообщают эксперты, битумовозы 27 января вывезли оставшиеся смеси нефтепродуктов. Основную массу мазута убрали 25 января, опередив план. За менее чем семь дней вывезли 1488 тонн мазута.

Очистка от мазута танкера «Волгонефть-239». Видео © t.me/opershtab23

В штабе также отметили, что следующим шагом будет утилизация задней части танкера. Сейчас проходит этап подготовки и оформления необходимых документов.