Мазутное дно Чёрного моря у затонувшего танкера «Волгонефть-239» сняли на видео

Видео со дня Чёрного моря, снятое около затонувшего танкера «Волгонефть-239», показало значительное загрязнение мазутом. Кадры с подводного дрона опубликовал природоохранный проект «Земля касается каждого».

Команда отправилась из Анапы, достигла мыса Панагия и изучила дно у кормы танкера «Волгонефть-239». В исследовании приняли участие представители МЧС, администрации и волонтёрского штаба, который и помог организовать выход в море.

Уровень загрязнения мазутом дна Чёрного моря. Видео © t.me/earthtouches_me

Из-за мутности воды возле кормы танкера ничего не удалось обнаружить. Видимость низкая, потому что корму засыпают песком, создавая дамбу, чтобы предотвратить распространение загрязнения. Однако специалистам кажется, что мазута в этом районе много. Корма и береговые зоны окружены боновыми заграждениями, но без сетки.

«Когда мы приблизились к корме, оттуда вытаскивали водолаза, и он весь был в мазуте. Вероятно, он работал рядом с корпусом танкера, что свидетельствует о большом количестве мазута там», — рассказал эксперт проекта Александр Емельянов.

На дне возле Бугазской косы, примерно в 40 км от Анапы, обнаружены комки мазута. Подобные находки сделали и у причала в Витязево. Температура воды составляет 8-9 градусов, что делает мазут тяжёлым и вязким, из-за чего он оседает на дне. Исследования проводились на расстоянии 200-500 метров от берега.

«В ходе исследования мы обнаружили как участки, которые точно загрязнены мазутом, так и те, которые ещё предстоит проанализировать», — рассказали волонтёры.