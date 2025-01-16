На морском дне вблизи Анапы обнаружили мазут
Оперштаб: У пирсов в Анапе нашли фрагменты мазута на глубине до трёх метров
На морском дне у пирсов Анапы на глубине до трех метров были найдены участки с мазутом. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
«Куски мазута зацепились за столбы и балки, легли на дно. Всего обнаружили 4 таких участка под пирсами. 16 января водолазы точно определили объемы подводных мазутных пятен, проработали технологию их сбора, чтобы очистить дно», — рассказали в оперштабе.
В сообщении указали, что мазут на дне водоёма напоминает пластилин. Он находится на глубине примерно 2,5-3 метра. Участки, где под водой могут находиться части нефтепродуктов, были выявлены в ходе воздушного мониторинга. По словам спасателя из «Кубань-СПАС» Александра Фетчинкова, толщина мазутных пятен составляет несколько сантиметров.
Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе затонули два танкера. Нефтепродукты вылились в море, погибло множество птиц и животных. Позже волнами мазут прибило к берегам Кубани и Крыма. Самая тяжёлая ситуация около порта Тамань. Спасатели и волонтёры со всей России ликвидируют последствия катастрофы, в Кремле им пообещали своевременную медпомощь. До этого в «Морспасслужбе» говорили, что акватории Севастополя и Анапы полностью очищены.
Шедеврум / Life.ru