На морском дне вблизи Анапы обнаружили мазут

На морском дне у пирсов Анапы на глубине до трех метров были найдены участки с мазутом. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

«Куски мазута зацепились за столбы и балки, легли на дно. Всего обнаружили 4 таких участка под пирсами. 16 января водолазы точно определили объемы подводных мазутных пятен, проработали технологию их сбора, чтобы очистить дно», — рассказали в оперштабе.