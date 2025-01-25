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25 января, 10:18

Собственники гостиниц в Анапе массово продают свой бизнес

SHOT: Владельцы гостиниц в Анапе массово продают бизнес из-за разлива мазута

В Анапе наблюдается массовая распродажа гостиничного бизнеса: по данным SHOT, за последние дни на различных платформах появилось более 100 новых объявлений.

Собственники предлагают широкий выбор объектов — от уютных домиков для отдыхающих за 3 миллиона рублей до пансионатов, стоимость которых достигает почти полумиллиарда. Основная причина такой активности — последствия разлива мазута: пляж Анапы останется закрытым как минимум до лета 2026 года. Многие владельцы гостиниц в шоке и спешат продать свои объекты, чтобы получить хоть какую-то компенсацию.

Хотя большинство риэлторов и собственников утверждают, что бизнес всё ещё прибыльный и летом заполняемость достигает 100%, они избегают обсуждения проблем, связанных с разливом мазута. Некоторые продавцы честно признают, что ближайшие пляжи пострадали и неизвестно, сколько времени потребуется на их восстановление. Кроме гостиниц, в интернете активно продаются парикмахерские, кафе и рестораны — предприятия, доход которых также зависит от туристов.

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Ранее в Анапе зафиксировали новые выбросы мазута на 24 участках пляжей из-за шторма. Всего с момента крушения двух танкеров в Керченском проливе только в Крыму было собрано и вывезено 458 тонн загрязнённого песка и гальки.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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