Собственники гостиниц в Анапе массово продают свой бизнес
SHOT: Владельцы гостиниц в Анапе массово продают бизнес из-за разлива мазута
В Анапе наблюдается массовая распродажа гостиничного бизнеса: по данным SHOT, за последние дни на различных платформах появилось более 100 новых объявлений.
Собственники предлагают широкий выбор объектов — от уютных домиков для отдыхающих за 3 миллиона рублей до пансионатов, стоимость которых достигает почти полумиллиарда. Основная причина такой активности — последствия разлива мазута: пляж Анапы останется закрытым как минимум до лета 2026 года. Многие владельцы гостиниц в шоке и спешат продать свои объекты, чтобы получить хоть какую-то компенсацию.
Хотя большинство риэлторов и собственников утверждают, что бизнес всё ещё прибыльный и летом заполняемость достигает 100%, они избегают обсуждения проблем, связанных с разливом мазута. Некоторые продавцы честно признают, что ближайшие пляжи пострадали и неизвестно, сколько времени потребуется на их восстановление. Кроме гостиниц, в интернете активно продаются парикмахерские, кафе и рестораны — предприятия, доход которых также зависит от туристов.
Ранее в Анапе зафиксировали новые выбросы мазута на 24 участках пляжей из-за шторма. Всего с момента крушения двух танкеров в Керченском проливе только в Крыму было собрано и вывезено 458 тонн загрязнённого песка и гальки.
Life.ru / Шедеврум