Собственники гостиниц в Анапе массово продают свой бизнес

В Анапе наблюдается массовая распродажа гостиничного бизнеса: по данным SHOT, за последние дни на различных платформах появилось более 100 новых объявлений.

Собственники предлагают широкий выбор объектов — от уютных домиков для отдыхающих за 3 миллиона рублей до пансионатов, стоимость которых достигает почти полумиллиарда. Основная причина такой активности — последствия разлива мазута: пляж Анапы останется закрытым как минимум до лета 2026 года. Многие владельцы гостиниц в шоке и спешат продать свои объекты, чтобы получить хоть какую-то компенсацию.