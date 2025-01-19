В Анапе шторм вынес на береговую полосу новые фрагменты мазута

19 января шторм вновь вынес на береговую полосу Анапы нефтепродукты. Новые выбросы мазута зафиксировали на 24 участках пляжей. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Добровольцы работают с самого утра. Фото © VK / Оперативный штаб — Краснодарский край

«С раннего утра 19 января, несмотря на ветер и небольшой дождь, продолжается работа по очистке береговой полосы Анапы и Темрюкского района», — поделились в штабе.

На пляже «Динамо» 53 уроженца Ленинградского муниципального округа продолжают очищать территорию от загрязнений. Команда работает на этом участке уже более 3 недель. Сейчас неравнодушные граждане собирают мазут лопатами и просеивают песок.