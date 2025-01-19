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19 января, 11:34

В Анапе шторм вынес на береговую полосу новые фрагменты мазута

В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута на 24 участках пляжей

Продолжается работа по очистке береговой полосы Анапы и Темрюкского района. Фото © VK / Оперативный штаб — Краснодарский край

Продолжается работа по очистке береговой полосы Анапы и Темрюкского района. Фото © VK / Оперативный штаб Краснодарский край

19 января шторм вновь вынес на береговую полосу Анапы нефтепродукты. Новые выбросы мазута зафиксировали на 24 участках пляжей. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Добровольцы работают с самого утра. Фото © VK / Оперативный штаб — Краснодарский край

Добровольцы работают с самого утра. Фото © VK / Оперативный штаб Краснодарский край

«С раннего утра 19 января, несмотря на ветер и небольшой дождь, продолжается работа по очистке береговой полосы Анапы и Темрюкского района», — поделились в штабе.

На пляже «Динамо» 53 уроженца Ленинградского муниципального округа продолжают очищать территорию от загрязнений. Команда работает на этом участке уже более 3 недель. Сейчас неравнодушные граждане собирают мазут лопатами и просеивают песок.

Работа на пляже «Динамо». Видео © VK / Оперативный штаб — Краснодарский край

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Всего с момента крушения двух танкеров в Керченском проливе только в Крыму было собрано и вывезено 458 тонн загрязнённого песка и гальки. Напомним, что судна с нефтепродуктами затонули 15 декабря 2024 года. В результате мазут оказался в воде и на берегу. Пострадали сотни птиц и животных. Выбросы дошли до берегов Кубани и Крыма. Нефтепродукты также могут достигнуть берегов Турции, Грузии и Абхазии.

Алена Пенчугина
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