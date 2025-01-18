Разлитый в Чёрном море мазут может достигнуть берегов Турции и других стран
Учёный Данилов-Данильян: Мазут может достигнуть берегов Турции, Грузии и Абхазии
Мазут, разлитый в Чёрном море из-за ЧП с танкерами, может достигнуть берегов Абхазии, Турции и Грузии. Однако спрогнозировать точную траекторию передвижения «языков мазута» сложно. Об этом рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
«Затронуть Абхазию, Грузию, Турцию может. До Турции может дойти с востока. На западном берегу — Румынию, Болгарию. И, конечно, Одессу и окрестности», — цитирует Данилова-Данильяна РБК.
Если мазут всё же достигнет берегов других стран, то его концентрация будет ниже, чем у берегов России. При этом, разлив нефтепродуктов может не отразиться на работе производителей устриц и мидий. Уточняется также, что из 8 тысяч тонн перевозимого танкерами мазута пока вытекла только половина.
Напомним, что мазутное пятно, образовавшееся в Чёрном море из-за крушения танкеров 15 декабря, дошло уже до побережья Крыма. По сведениям на 17 января, с территории полуострова вывезли 458 тонн загрязнённого песка и гальки. В настоящее время акватории Анапы и Севастополя удалось полностью очистить от нефтепродуктов. Однако не исключено, что остатки могут вытечь из танкеров летом, что омрачит отдых на Чёрном море. Несмотря на это, российские туристы не готовы отказываться от поездки в Анапу этим летом. Люди приняли выжидательную позицию.
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