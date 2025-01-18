Разлитый в Чёрном море мазут может достигнуть берегов Турции и других стран

Мазут, разлитый в Чёрном море из-за ЧП с танкерами, может достигнуть берегов Абхазии, Турции и Грузии. Однако спрогнозировать точную траекторию передвижения «языков мазута» сложно. Об этом рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Затронуть Абхазию, Грузию, Турцию может. До Турции может дойти с востока. На западном берегу — Румынию, Болгарию. И, конечно, Одессу и окрестности», — цитирует Данилова-Данильяна РБК .

Если мазут всё же достигнет берегов других стран, то его концентрация будет ниже, чем у берегов России. При этом, разлив нефтепродуктов может не отразиться на работе производителей устриц и мидий. Уточняется также, что из 8 тысяч тонн перевозимого танкерами мазута пока вытекла только половина.