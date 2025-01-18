В РАН предупредили о последствиях вывоза грунта с побережья Чёрного моря

Вывоз грунта с участков Чёрного моря в Краснодарском крае, загрязнённых мазутом, приведёт к серьёзному изменению линии побережья. Об этом сообщил научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент Академии наук и бывший министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Виктор Данилов-Данильян.

«Если грунт вывозится в достаточно больших количествах, то это неизбежно повлечёт то, что называется «переработка берега». Море его будет перерабатывать», — предупредил учёный в беседе с РБК.

Специалист уточнил, что интенсивность «переработки берега» зависит от количества вывезенного грунта. В настоящее время добровольцы собрали около 150 тысяч тонн загрязнённого грунта, но некоторые эксперты говорят о необходимости убрать до 500 тысяч тонн.