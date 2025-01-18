В РАН предупредили о последствиях вывоза грунта с побережья Чёрного моря
Учёный Данилов-Данильян: Вывоз грунта приведёт к изменению берега Чёрного моря
Волонтёры убирают грунт. Обложка © VK / Оперативный штаб - Краснодарский край
Вывоз грунта с участков Чёрного моря в Краснодарском крае, загрязнённых мазутом, приведёт к серьёзному изменению линии побережья. Об этом сообщил научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент Академии наук и бывший министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Виктор Данилов-Данильян.
«Если грунт вывозится в достаточно больших количествах, то это неизбежно повлечёт то, что называется «переработка берега». Море его будет перерабатывать», — предупредил учёный в беседе с РБК.
Специалист уточнил, что интенсивность «переработки берега» зависит от количества вывезенного грунта. В настоящее время добровольцы собрали около 150 тысяч тонн загрязнённого грунта, но некоторые эксперты говорят о необходимости убрать до 500 тысяч тонн.
«Это уже просто радикальное изменение берега. И это, конечно, сломает всю пляжную рекреационную инфраструктуру. Всё, что стояло непосредственно на берегу, всё окажется в воде», — заключил Данилов-Данильян.
Ранее Life.ru сообщал, что мазутное пятно, образовавшееся в Чёрном море в результате крушения танкеров 15 декабря, дошло уже до побережья Крыма. По сведениям на 17 января, с полуострова вывезли 458 тонн загрязнённого песка и гальки. В настоящее время акватории Анапы и Севастополя удалось полностью очистить от нефтепродуктов. Однако не исключено, что остатки могут вытечь из танкеров летом, что омрачит отдых на Чёрном море. Несмотря на это, российские туристы не готовы отказываться от поездки в Анапу этим летом. Люди приняли выжидательную позицию.