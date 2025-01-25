Крым, Геленджик и Сочи: Турэксперт назвал лучшие альтернативы отдыху в замазученной Анапе в 2025 году

Анапа в 2025 году столкнётся с резким снижением потока туристов из-за экологической катастрофы. Однако нулевой отметки число отдыхающих не достигнет. Несмотря на загрязнение и хамское поведение некоторых отельеров, которые продолжают удерживать и даже повышать цены на проживание, более миллиона россиян всё же проведут отпуска в Анапе. Об этом Life.ru рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Собеседник издания напомнил, что разлив нефтепродуктов затронул лишь Анапу, тогда с другими отечественными курортами Черноморского побережья всё в порядке. И именно они переманят львиную долю туристов.

Всё, что касается другого Чёрного моря — Крым, Туапсинский район, Геленджик, Сочи, Абхазия — здесь всё хорошо. Мы видим провал продаж по Анапе, резкий провал, и одновременно рост бронирования по Крыму Алексан Мкртчян Вице-президент Альянса турагентств России

По словам эксперта, в этом году Анапа может принять около 1,5 миллиона отдыхающих, которых не отпугнёт неблагоприятная экологическая обстановка. Уже сейчас есть немало бронирований на это направление. Туристы, что планировали проживать в недорогих отелях до 7 тысяч рублей в сутки, реже всего отменяют бронь, так как им будет сложно найти альтернативы на более дорогих курортах. А вот разместиться за 20 или даже 30 тысяч в сутки можно как в Крыму, Геленджике или Сочи, так и в Турции, Египте или Эмиратах.