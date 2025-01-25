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Регион
25 января, 11:20

Откачка мазута из танкера «Волгонефть-239» досрочно завершена

Специалисты «Морспасслужбы» досрочно завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера «Волгонефть-239». В период с 19 по 25 января удалось откачать 188 тонн мазута. Уже идёт зачистка танкеров для их разделки и утилизации.

«Для возможности откачки мазута специалисты восстановили штатное оборудование на судне, включая систему насосов и разогрева груза. <...> Для проезда техники к танкеру была устроена временная дорога, а вокруг корпуса создана защитная обваловка»,рассказали в пресс-службе правительства России.

Круглосуточно 8 машин участвовали в откачке мазута, за весь период было вывезено 87 битумовозов. Остатки нефтепродукта, которые не откачали при помощи оборудования, убирали вручную. Для безопасности работ развернули группировку аварийно-спасательного флота из 10 судов. Их задача заключалась в установке боновых заграждений для локализации нефтепродуктов и предотвращения загрязнения моря.

Напомним, авария с участием «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» случилась в Керченском проливе 15 декабря. В результате происшествия в водах оказалось около трёх тысяч тонн мазута, который уже погубил экосистему и куротные пляжи.

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Telegram / Минтранс России

Полина Никифорова
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