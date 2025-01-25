Откачка мазута из танкера «Волгонефть-239» досрочно завершена

Специалисты «Морспасслужбы» досрочно завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера «Волгонефть-239». В период с 19 по 25 января удалось откачать 188 тонн мазута. Уже идёт зачистка танкеров для их разделки и утилизации.

«Для возможности откачки мазута специалисты восстановили штатное оборудование на судне, включая систему насосов и разогрева груза. <...> Для проезда техники к танкеру была устроена временная дорога, а вокруг корпуса создана защитная обваловка», — рассказали в пресс-службе правительства России.