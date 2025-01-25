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25 января, 09:41

Россиянам объяснили, что будет с льготными путёвками на Чёрное море поле разлива мазута

Эксперт Ромашкин: Льготные путёвки не пропадут из-за мазута на Чёрном море

Льготные путёвки не пропадут из-за разлива мазута на Чёрном море, заявил генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. По словам эксперта, они не привязаны к конкретным местам отдыха, поэтому граждане смогут выбрать альтернативные направления, если некоторые курорты закроются, причём доступные варианты есть как в Крыму, так и в Краснодарском крае.

«Если мы говорим о пляжном отдыхе, то можно поехать на Азовское море. <...> У нас хорошо растёт Крым — при том, что там тоже вроде бы были замечены выбросы, но меньшего масштаба, и Крым прибавляет 20 процентов к январю 2024 года. Сочи, Адлер неплохо себя чувствуют», — отметил собеседник «Царьграда».

Кроме того, по его словам, многие турфирмы стараются идти навстречу заказчикам, позволяя перенести время отпуска или же вернуть потраченные средства. В ряде случаев можно выбрать даты даже на следующий год. При этом эксперт считает, что пока рано делать прогнозы о закрытии курортов, лучше дождаться пляжного сезона.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с правительством работу по ликвидации разлива мазута в Чёрном море. В Минприроды обещали, что курортные пляжи к началу сезона очистят от мазута. К слову, российские учёные научились очищать пляжи Анапы с помощью бактерий.

Обложка ©

pixabay / InessaTokmina

Борис Эльфанд
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