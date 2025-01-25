Россиянам объяснили, что будет с льготными путёвками на Чёрное море поле разлива мазута

Льготные путёвки не пропадут из-за разлива мазута на Чёрном море, заявил генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. По словам эксперта, они не привязаны к конкретным местам отдыха, поэтому граждане смогут выбрать альтернативные направления, если некоторые курорты закроются, причём доступные варианты есть как в Крыму, так и в Краснодарском крае.

«Если мы говорим о пляжном отдыхе, то можно поехать на Азовское море. <...> У нас хорошо растёт Крым — при том, что там тоже вроде бы были замечены выбросы, но меньшего масштаба, и Крым прибавляет 20 процентов к январю 2024 года. Сочи, Адлер неплохо себя чувствуют», — отметил собеседник «Царьграда».