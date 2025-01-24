Минприроды обещает, что курортные пляжи к началу сезона очистят от мазута
Министр Козлов: Курортные пляжи после ЧП с танкерами к лету приведут в порядок
Волонтёры устраняют последствия ЧП с танкерами в Чёрном море. Фото © Telegram / Минтранс РФ
Курортные пляжи, пострадавшие в результате инцидента с танкерами у Керченского пролива, будут восстановлены до нормального состояния к летнему сезону 2025 года. Об этом сообщил в пятницу министр природы РФ Александр Козлов. Загрязнённый грунт вывозится на временные площадки хранения, а также применяются новые технологические решения, которые, по признанию главы ведомства, появляются ежедневно.
«К началу летнего сезона состояние пляжей должно соответствовать установленным нормам. Это подразумевает отсутствие мазута на территории пляжей», — сказал Козлов во время выездного совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий инцидента с танкерами.
Напомним, что президент России Владимир Путин провёл встречу с членами правительства и обсудил итоги работы по устранению последствий аварии в Чёрном море. ЧП с участием «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» случилась в Керченском проливе 15 декабря. В результате происшествия в водах оказалось около трёх тысяч тонн мазута, который уже погубил экосистему и куротные пляжи. Мазут с танкера под номером 239 должны откачать к концу января.