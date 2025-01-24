Минприроды обещает, что курортные пляжи к началу сезона очистят от мазута

Курортные пляжи, пострадавшие в результате инцидента с танкерами у Керченского пролива, будут восстановлены до нормального состояния к летнему сезону 2025 года. Об этом сообщил в пятницу министр природы РФ Александр Козлов. Загрязнённый грунт вывозится на временные площадки хранения, а также применяются новые технологические решения, которые, по признанию главы ведомства, появляются ежедневно.