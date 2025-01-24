Волонтёр рассказала, как устраняют последствия разлива мазута на побережье Чёрного моря
Волонтёр Фатерина: С первых дней ЧП с танкерами организована беспрерывная работа
Волонтёры устраняют последствия ЧП с танкерами в Чёрном море. Фото © Life.ru / Анастасия Фатерина
С момента ЧП с танкерами в Чёрном море уже прошло больше месяца, но работы по ликвидации последствий до сих пор остаётся много. Однако с первых дней происшествия видно слаженное взаимодействие федеральных и региональных органов власти, отметила руководитель волонтёрских групп общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Анастасия Фатерина.
Волонтёры устраняют последствия ЧП с танкерами в Чёрном море. Фото © Life.ru / Анастасия Фатерина
«Действительно, тысячи созидательных граждан, особенно молодёжи, из разных регионов России совместно с представителями МЧС и региональной власти в почти круглосуточном режиме очищают черноморские пляжи от последствий разлива нефтепродуктов, спасают пернатых от мазута, апробируют научные разработки», — отметила Фатерина в интервью для Life.ru.
Волонтёры устраняют последствия ЧП с танкерами в Чёрном море. Фото © Life.ru / Анастасия Фатерина
Работа по сбору и утилизации загрязнённого грунта организована бесперебойно, получилось откачать более тысячи тонн нефтепродукта. Руководителю волонтёров удалось отследить путь «пляжного мешка». Часть загрязнённого грунта вывозят на производственный участок — полигон со специализированными бетонными площадками. В дальнейшем будет производиться техническая операция по микробиологическому обезвреживанию, то есть с использованием бактерий. Фатерина отметила, что опыта подобных крупных аварий у России до этого не было.
Волонтёры устраняют последствия ЧП с танкерами в Чёрном море. Фото © Life.ru / Анастасия Фатерина
«Впереди государству, региональным властям и представителям науки предстоит выполнить большой объём работы, который обозначил Президент: необходимо провести масштабную и комплексную ревизию нормативно-правовой базы в области водного и морского права, а также тщательно обследовать технический, технологический и научный потенциал по ликвидации последствий техногенных аварий, схожих с нынешним происшествием», — резюмировала руководитель волонтёров.
Напомним, что президент России Владимир Путин провёл встречу с членами правительства и обсудил итоги работы по устранению последствий аварии в Чёрном море. ЧП с участием «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» случилась в Керченском проливе 15 декабря. В результате происшествия в водах оказалось около трёх тысяч тонн мазута, который уже погубил экосистему и куротные пляжи. Мазут с танкера под номером 239 должны откачать к концу января.