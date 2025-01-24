Механик затонувшего танкера с мазутом рассказал, как судно треснуло пополам за 10 минут

Механик танкера «Волгонефть-212», затонувшего 15 декабря в Керченском проливе, Алексей Татаринов рассказал, что корабль раскололся на две части за десять минут.

По словам Татаринова, 17 ноября танкер отплыл из порта Ростова-на-Дону в Азовское море, сообщает «РБК Пермь». На следующий день судно стало на якорь в азовских водах, где его проверили пограничники.

20 ноября экипаж получил разрешение переместиться в южную часть Керченского пролива, чтобы разгрузить мазут на судно-накопитель. Однако накопитель так и не дождался их прибытия, сообщил Татаринов. С 26 ноября владелец судна запрашивал разрешение на переезд в порт на реке Дон для зимней стоянки, продолжил он.

Утром 2 декабря экипажу сообщили, что танкер включили в расписание передвижений по Керченскому проливу. На следующий день танкер в составе каравана проследовал в южную часть пролива. Согласно указанию службы управления движением судов морского порта «Кавказ», они встали на якорь в ожидании подхода к судну-накопителю для разгрузки. Танкер стоял до 12 декабря.

14 декабря было объявлено штормовое предупреждение. После этого танкер снялся с якоря и направился к мысу Такиль, неподалеку от посёлка Заветное в Крыму для укрытия, поделился Татаринов. Однако порт отказал в постановке на якорь из-за большого количества судов в районе. Утром 15 декабря ветер усилился, и волнение моря возросло.

«По поручению капитана Леонида Волегова, в 8:05 была проведена проверка судна на герметичность. Я возглавил группу, которая осмотру помещения. В 8:30 доложил, что все помещения надёжно закрыты, течей нет. Примерно через десять минут, в 8:40, судно треснуло на две части в районе грузовых отсеков № 5 и № 6», — поделился Татаринов.

Как сообщил механик, «Волгонефть-212» отправил сигнал бедствия и команда приступила к спасательной операции. Капитан предпринял попытку переместить корму на мелководье, но это оказалось невозможным из-за увеличившегося дифферента и подъёма гребных винтов.