Выбросы мазута обнаружены на пляжах Азовского моря
Оперштаб: Мазут вынесло на берег Азовского моря впервые после крушения танкеров
Мазут на берегу Азовского моря. Обложка © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край
В Краснодарском крае замечены выбросы мазута на побережье Азовского моря, ранее туда нефтепродукты после крушения танкеров в Чёрном море не доходили. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по региону.
«Фракции мазута убирают на берегу Азовского моря в Славянском районе. В районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу обнаружили фракции нефтепродуктов — небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами. Территорию включили в постоянный мониторинг», — сказано в тексте.
Сейчас спасатели расширили зону мониторинга на берегу Азовского моря до 265 километров. Уже удалось очистить около шести километров загрязнённого песка, собрано почти 15 килограммов грунта с мазутом. Поражённой зоной называется береговая линия от села Мысхако до посёлка Кучугуры. По словам главы Славянского района Романа Синяговского, на данный момент не обнаружено погибших птиц, рыб и животных на побережье Азовского моря.
Напомним, авария участием с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла в Керченском проливе 15 декабря. В результате ЧП в море попали порядка 3 тысяч тонн нефтепродуктов. Учёные предупредили, что мазут может достигнуть берегов Турции, Грузии и Абхазии. В Кубани, на пляжах Чёрного моря, завершены основные мероприятия по уборке загрязнённого грунта, однако приливы продолжают выносить на берег остатки мазута.