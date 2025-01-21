Выбросы мазута обнаружены на пляжах Азовского моря

В Краснодарском крае замечены выбросы мазута на побережье Азовского моря, ранее туда нефтепродукты после крушения танкеров в Чёрном море не доходили. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по региону.

«Фракции мазута убирают на берегу Азовского моря в Славянском районе. В районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу обнаружили фракции нефтепродуктов — небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами. Территорию включили в постоянный мониторинг», — сказано в тексте.