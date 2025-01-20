В РАН предложили «испанский опыт» для очистки Чёрного моря от мазута

Российская академия наук (РАН) начала изучать опыт Испании при уборке мазута с побережья Атлантического океана в Галисии, где произошёл схожий случай с крушением танкеров. Об этом заявил доктор химических наук, вице-президент и академик РАН Степан Калмыков.

Эксперт отметил, что чрезвычайное происшествие, произошедшее в Чёрном море, является очень крупной и серьёзной аварией. Однако, по его словам, это не первый подобный инцидент в мире. Академик РАН имеет в виду разрушение танкера Prestige около берегов Галисии, которое случилось в ноябре 2022 года. Тогда 63 тысячи тонн топлива загрязнили окружающую срежу, а нефтепродукт распространился на 800 километров береговой линии.

«Опыт испанских коллег показывает, что наиболее эффективным оказался механический сбор (как вручную, так и с помощью техники)», — пояснил специалист в беседе с РБК.

Калмыков уточнил, что возможности микробного разложения оказались довольно ограничены из-за узкого диапазона условий и длительности процесса. По словам академика РАН, тяжёлые фракции нефти, к которым относится мазутное топливо, сложно подвергаются микробной деструкции.