В РАН предложили «испанский опыт» для очистки Чёрного моря от мазута
Вице-президент РАН Калмыков изучил испанский метод уборки мазута в Чёрном море
Волонтёры очищают пляжи. Обложка © VK / Оперативный штаб — Краснодарский край
Российская академия наук (РАН) начала изучать опыт Испании при уборке мазута с побережья Атлантического океана в Галисии, где произошёл схожий случай с крушением танкеров. Об этом заявил доктор химических наук, вице-президент и академик РАН Степан Калмыков.
Эксперт отметил, что чрезвычайное происшествие, произошедшее в Чёрном море, является очень крупной и серьёзной аварией. Однако, по его словам, это не первый подобный инцидент в мире. Академик РАН имеет в виду разрушение танкера Prestige около берегов Галисии, которое случилось в ноябре 2022 года. Тогда 63 тысячи тонн топлива загрязнили окружающую срежу, а нефтепродукт распространился на 800 километров береговой линии.
«Опыт испанских коллег показывает, что наиболее эффективным оказался механический сбор (как вручную, так и с помощью техники)», — пояснил специалист в беседе с РБК.
Калмыков уточнил, что возможности микробного разложения оказались довольно ограничены из-за узкого диапазона условий и длительности процесса. По словам академика РАН, тяжёлые фракции нефти, к которым относится мазутное топливо, сложно подвергаются микробной деструкции.
Калмыков дополнил, что на месте происшествия нужно тестировать технологии, которые могут быть масштабированы на большие территории и большие объёмы. И тогда придёт понимание, какие лучше использовать реагенты, методы и технические возможности для устранения последствий.
Напомним, что авария участием с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла в Керченском проливе 15 декабря. В результате ЧП в море попали порядка 3 тысяч тонн нефтепродуктов. Мазут с одного из сидящих на мели кораблей откачают до конца этого месяца. Также учёные предупредили, что мазут может достигнуть берегов Турции, Грузии и Абхазии. Курортный сезон на Чёрном море оказался под угрозой, так как остатки могут вытечь из танкеров летом. Несмотря на это, российские туристы не готовы отказываться от поездки в Анапу этим летом. Люди приняли выжидательную позицию.