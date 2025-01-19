Танкер «Волгонефть-239» разрежут на металлолом прямо у мыса Панагия

Глава Росморречфлота Андрей Тарасенко сообщил, что танкер «Волгонефть-239» будет полностью демонтирован прямо у мыса Панагия. Для этого вокруг кормы корабля соорудили подобие сухого дока, где судно распилят и увезут на металлолом.