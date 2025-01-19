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19 января, 20:02

Танкер «Волгонефть-239» разрежут на металлолом прямо у мыса Панагия

Корма танкера. Обложка © Telegram / Минтранс России

Корма танкера. Обложка © Telegram / Минтранс России

Глава Росморречфлота Андрей Тарасенко сообщил, что танкер «Волгонефть-239» будет полностью демонтирован прямо у мыса Панагия. Для этого вокруг кормы корабля соорудили подобие сухого дока, где судно распилят и увезут на металлолом.

«Мы утилизируем полностью всё судно. <...> Всё здесь прямо на месте будет», — подчеркнул он.

Морспасслужба начала откачку мазута из затонувшего танкера «Волгонефть-239»
Морспасслужба начала откачку мазута из затонувшего танкера «Волгонефть-239»

Напомним, что авария участием с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла в Керченском проливе 15 декабря. В результате ЧП в море попали порядка 3 тысяч тонн нефтепродуктов. Мазут с одного из сидящих на мели кораблей откачают до конца января.

Тимур Хингеев
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