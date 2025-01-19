Танкер «Волгонефть-239» разрежут на металлолом прямо у мыса Панагия
Корма танкера. Обложка © Telegram / Минтранс России
Глава Росморречфлота Андрей Тарасенко сообщил, что танкер «Волгонефть-239» будет полностью демонтирован прямо у мыса Панагия. Для этого вокруг кормы корабля соорудили подобие сухого дока, где судно распилят и увезут на металлолом.
«Мы утилизируем полностью всё судно. <...> Всё здесь прямо на месте будет», — подчеркнул он.
Напомним, что авария участием с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла в Керченском проливе 15 декабря. В результате ЧП в море попали порядка 3 тысяч тонн нефтепродуктов. Мазут с одного из сидящих на мели кораблей откачают до конца января.