Морспасслужба начала откачку мазута из затонувшего танкера «Волгонефть-239»

Морпассслужба приступила к откачке мазута с танкера «Волгонефть-239». Всего в четырёх танках находится почти 1,5 тысячи тонн мазута. По словам главы Минтранса Романа Старовойта, его перекачивают в герметичные битумовозы, оборудованные системами подогрева.

Роман Старовойт рассказал об откачке мазута из танкера «Волгонефть-239». Видео © Telegram / Минтранс России

«Комплекс подготовительных работ на танкере «Волгонефть-239» и в районе судна продолжался в течение нескольких недель. За три дня до начала операции по откачке мазут в кормовой части прогрели до +45 градусов — до достижения пластичного состояния. Для этого наладили работу судовых систем и круглосуточно подавали к танкам пар через машинное отделение», — указали в Минтрансе РФ.