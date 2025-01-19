Морспасслужба начала откачку мазута из затонувшего танкера «Волгонефть-239»
Морпассслужба приступила к откачке мазута с танкера «Волгонефть-239». Всего в четырёх танках находится почти 1,5 тысячи тонн мазута. По словам главы Минтранса Романа Старовойта, его перекачивают в герметичные битумовозы, оборудованные системами подогрева.
Роман Старовойт рассказал об откачке мазута из танкера «Волгонефть-239». Видео © Telegram / Минтранс России
«Комплекс подготовительных работ на танкере «Волгонефть-239» и в районе судна продолжался в течение нескольких недель. За три дня до начала операции по откачке мазут в кормовой части прогрели до +45 градусов — до достижения пластичного состояния. Для этого наладили работу судовых систем и круглосуточно подавали к танкам пар через машинное отделение», — указали в Минтрансе РФ.
Транспортировать мазут будут битумовозами, в каждый из которых помещается от 10 до 20 кубометров груза. Чтобы заполнить одну такую машину, необходимо от одного до трёх часов. Работы выполняются только при хорошей погоде, чтобы исключить риски. Планируется завершить откачку мазута к концу января.
Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе затонули два танкера, что привело к разливу нефтепродуктов в море. Погибло много птиц и животных. Впоследствии мазут вынесли волны на берега Кубани и Крыма. Самая сложная ситуация сложилась около порта Тамань. Спасатели и волонтёры со всей России занимаются ликвидацией последствий катастрофы.
Telegram / Минтранс России