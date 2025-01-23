Путин обсудил с правительством работу по ликвидации разлива мазута в Чёрном море
Президент России Владимир Путин провёл встречу с членами правительства, на которой были подведены итоги работы комиссии, занимающейся устранением последствий крушения танкеров в Чёрном море. Глава государства сразу передал слово вице-премьеру Виталию Савельеву, который возглавляет эту комиссию и должен доложить о ситуации.
«Я знаю, что вы уже находитесь на месте и организовали работу должным образом. Какие результаты на данный момент?» — уточнил у Савельева президент.
Также Путин предложил высказаться по данному вопросу главе МЧС Александру Куренкову, министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову и министру транспорта Роману Старовойту.
Напомним, что 19 января Морпассслужба начала работы по откачке мазута с затонувшего танкера. По информации служб, в четырёх танках находится 1,5 тысячи тонн мазута, их предстоит вывезти на берег в герметичных битумовозах. 21 января завершились работы по откачке нефтепродуктов из первого танка, из которого вывезли порядка 500 тонн топлива.