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Регион
23 января, 14:26

Путин обсудил с правительством работу по ликвидации разлива мазута в Чёрном море

Президент России Владимир Путин провёл встречу с членами правительства, на которой были подведены итоги работы комиссии, занимающейся устранением последствий крушения танкеров в Чёрном море. Глава государства сразу передал слово вице-премьеру Виталию Савельеву, который возглавляет эту комиссию и должен доложить о ситуации.

Мазутное дно Чёрного моря у затонувшего танкера «Волгонефть-239» сняли на видео
Мазутное дно Чёрного моря у затонувшего танкера «Волгонефть-239» сняли на видео

«Я знаю, что вы уже находитесь на месте и организовали работу должным образом. Какие результаты на данный момент?» — уточнил у Савельева президент.

Также Путин предложил высказаться по данному вопросу главе МЧС Александру Куренкову, министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову и министру транспорта Роману Старовойту.

Чёрная собака по кличке Мазутка стала частью рабочей группы по откачке мазута на Кубани
Чёрная собака по кличке Мазутка стала частью рабочей группы по откачке мазута на Кубани

Напомним, что 19 января Морпассслужба начала работы по откачке мазута с затонувшего танкера. По информации служб, в четырёх танках находится 1,5 тысячи тонн мазута, их предстоит вывезти на берег в герметичных битумовозах. 21 января завершились работы по откачке нефтепродуктов из первого танка, из которого вывезли порядка 500 тонн топлива.

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Марина Фещенко
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