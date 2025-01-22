Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 января, 15:34

Чёрная собака по кличке Мазутка стала частью рабочей группы по откачке мазута на Кубани

На Кубани рабочая группа откачивает мазут с танкера в компании с чёрной собакой

У специалистов, которые активно ведут откачку мазута с танкера «Волгонефть-239» на Кубани, появился хвостатый помощник. К рабочей группе прибилась местная дворняга, которой за чёрный окрас дали звучную кличку Мазутка. О необычном помощнике в уборке топлива рассказали в сообществе ВКонтакте «Оперативный штаб — Краснодарский край».

Собака помогает коллективу. Видео © VK / Оперативный штаб — Краснодарский край

Мазутка поднимает настроение всем сотрудникам, которые занимаются откачкой мазута из танков. В свободное время они подкармливают собаку и купают чёрную дворнягу в ласке. Как говорят местные, четвероногая уже стала местной любимицей.

Мазутное дно Чёрного моря у затонувшего танкера «Волгонефть-239» сняли на видео
Мазутное дно Чёрного моря у затонувшего танкера «Волгонефть-239» сняли на видео

Напомним, что 19 января Морпассслужба начала работы по откачке мазута с затонувшего танкера. По информации служб, в четырёх танках находится 1,5 тысячи тонн мазута, их предстоит вывезти на берег в герметичных битумовозах. 21 января завершились работы по откачке нефтепродуктов из первого танка, из которого вывезли порядка 500 тонн топлива.

Обложка ©

Telegram / Минтранс РФ

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar