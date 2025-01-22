Чёрная собака по кличке Мазутка стала частью рабочей группы по откачке мазута на Кубани
На Кубани рабочая группа откачивает мазут с танкера в компании с чёрной собакой
У специалистов, которые активно ведут откачку мазута с танкера «Волгонефть-239» на Кубани, появился хвостатый помощник. К рабочей группе прибилась местная дворняга, которой за чёрный окрас дали звучную кличку Мазутка. О необычном помощнике в уборке топлива рассказали в сообществе ВКонтакте «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Собака помогает коллективу. Видео © VK / Оперативный штаб — Краснодарский край
Мазутка поднимает настроение всем сотрудникам, которые занимаются откачкой мазута из танков. В свободное время они подкармливают собаку и купают чёрную дворнягу в ласке. Как говорят местные, четвероногая уже стала местной любимицей.
Напомним, что 19 января Морпассслужба начала работы по откачке мазута с затонувшего танкера. По информации служб, в четырёх танках находится 1,5 тысячи тонн мазута, их предстоит вывезти на берег в герметичных битумовозах. 21 января завершились работы по откачке нефтепродуктов из первого танка, из которого вывезли порядка 500 тонн топлива.
Telegram / Минтранс РФ