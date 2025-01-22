Чёрная собака по кличке Мазутка стала частью рабочей группы по откачке мазута на Кубани

У специалистов, которые активно ведут откачку мазута с танкера «Волгонефть-239» на Кубани, появился хвостатый помощник. К рабочей группе прибилась местная дворняга, которой за чёрный окрас дали звучную кличку Мазутка. О необычном помощнике в уборке топлива рассказали в сообществе ВКонтакте «Оперативный штаб — Краснодарский край».