Минтранс РФ: На «Волгонефти-239» откачали первый из четырёх танков с мазутом

На судне «Волгонефть-239» завершилась откачка первого танка с мазутом. По состоянию на 12:00 мск от кормы танкера уехали 30 битумовозов с топливом, которые доставили на берег около 500 тонн мазута. Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ, более трети груза, находящегося на «Волгонефть-239», вывезено с него.

«Специалисты Морспасслужбы приступили к откачке вечером 19 января. На сегодняшний день полностью завершили откачку топлива на первом из четырёх танков судна и приступили ко второму. Работы ведутся как днём, так и ночью», — сказано в сообщении Минтранса в официальном телеграм-канале.

На месте постоянно дежурит техническая бригада, которая обеспечивает бесперебойную подачу мазута. Для того чтобы перекачать топливо по шлангам в цистерны битумовозов, необходимо прогреть его до определённой температуры, равной +45 градусов. Машины, оборудованные системой подогрева, прибывают к корме одна за одной. На месте соблюдены все меры предосторожности: для избежания просадки транспорта на месте откачки обустроена площадка с бетонными плитами и временная искусственная насыпная дорога.

«На момент начала работ в танках кормовой части находилось порядка 1400 тонн топлива. Новых утечек не зафиксировано», — сообщили в Минтрансе.