Минтранс РФ: На «Волгонефти-239» откачали первый из четырёх танков с мазутом
На судне «Волгонефть-239» завершилась откачка первого танка с мазутом. По состоянию на 12:00 мск от кормы танкера уехали 30 битумовозов с топливом, которые доставили на берег около 500 тонн мазута. Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ, более трети груза, находящегося на «Волгонефть-239», вывезено с него.
«Специалисты Морспасслужбы приступили к откачке вечером 19 января. На сегодняшний день полностью завершили откачку топлива на первом из четырёх танков судна и приступили ко второму. Работы ведутся как днём, так и ночью», — сказано в сообщении Минтранса в официальном телеграм-канале.
На месте постоянно дежурит техническая бригада, которая обеспечивает бесперебойную подачу мазута. Для того чтобы перекачать топливо по шлангам в цистерны битумовозов, необходимо прогреть его до определённой температуры, равной +45 градусов. Машины, оборудованные системой подогрева, прибывают к корме одна за одной. На месте соблюдены все меры предосторожности: для избежания просадки транспорта на месте откачки обустроена площадка с бетонными плитами и временная искусственная насыпная дорога.
«На момент начала работ в танках кормовой части находилось порядка 1400 тонн топлива. Новых утечек не зафиксировано», — сообщили в Минтрансе.
Всего в откачке и перевозке мазута задействовано 8 единиц техники. По плану ведомства, все работы будут завершены до конца января.
Ранее стало известно, что откачка мазута из-за затонувшего танкера «Волгонефть-239» началась 19 января. Разлив нефтепродукта произошёл 15 февраля в результате аварии двух танкеров в Керченском проливе. В результате инцидента в море попало около трёх тысяч тонн мазута. Пострадали многие животные, птицы и обитатели морского дна. Мазутное пятно дошло до побережья Крыма.
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