Российские учёные научились очищать пляжи Анапы от мазута с помощью бактерий

Исследователи Университета «Сириус» зафиксировали разрушение песчаных мазутных агломератов на пляжах Анапы. Это позволит применить новую технологию биологической очистки местности от нефтепродуктов, сообщила пресс-служба федеральной территории.

По словам специалиста-исследователя Ирины Оберемок, технология основана на использовании определённых штаммов микроорганизмов, которые разлагают мазут на нетоксичный бактериальный белок. Последний впоследствии распадается самостоятельно.