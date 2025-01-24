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Регион
24 января, 16:46

В Севастополе ввели режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута

В Севастополе ввели режим ЧС федерального характера после катастрофы с танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По обращению губернатора Михаила Развожаева правкомиссия признала город территорией ЧС федерального характера, обусловленной крушением танкеров в Керченском проливе, от которой уже пострадали территории Краснодарского края и Республики Крым», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что данная мера позволит привлечь дополнительные силы и средства для устранения последствий. Это также обеспечит возможность предоставить необходимую финансовую помощь пострадавшему региону из резервного фонда Правительства России. В настоящее время специалисты продолжают работу по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на побережье Чёрного моря.

После разлива мазута в Крыму и Севастополе нашли тела 34 дельфинов
После разлива мазута в Крыму и Севастополе нашли тела 34 дельфинов

Напомним, что президент РФ Владимир Путин провёл встречу с членами правительства и обсудил итоги работы по устранению последствий аварии в Чёрном море. ЧП с участием «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» случилась в Керченском проливе 15 декабря. В результате происшествия в водах оказалось около трёх тысяч тонн мазута, который уже погубил экосистему и курортные пляжи. Мазут с танкера под номером 239 должны откачать к концу января.

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Telegram / МЧС Севастополя

Дарья Нарыкова
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