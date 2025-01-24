В Севастополе ввели режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута

В Севастополе ввели режим ЧС федерального характера после катастрофы с танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По обращению губернатора Михаила Развожаева правкомиссия признала город территорией ЧС федерального характера, обусловленной крушением танкеров в Керченском проливе, от которой уже пострадали территории Краснодарского края и Республики Крым», — указано в сообщении.