После разлива мазута в Крыму и Севастополе нашли тела 34 дельфинов

Тела 34 мёртвых дельфинов обнаружили на берегу Чёрного моря в Крыму и Севастополе после утечки мазута в Керченском проливе в середине декабря 2024 года, сообщает крымский центр «Безмятежное море».

«16 дельфинов были обнаружены в пределах Республики Крым, а 18 — в Севастопольском районе», — сообщили волонтеры.