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15 января, 20:41

После разлива мазута в Крыму и Севастополе нашли тела 34 дельфинов

Тела 34 мёртвых дельфинов обнаружили на берегу Чёрного моря в Крыму и Севастополе после утечки мазута в Керченском проливе в середине декабря 2024 года, сообщает крымский центр «Безмятежное море».

«16 дельфинов были обнаружены в пределах Республики Крым, а 18 — в Севастопольском районе», — сообщили волонтеры.

Три дельфина погибли в Крыму после разлива мазута
Три дельфина погибли в Крыму после разлива мазута

Сотрудники центра рассказали, что выброс тел дельфинов стал происходить чаще, ранее находили только останки на поздних стадиях разложения. За три дня поступила информация о 15 погибших китообразных, добавили в центре.

Напомним, 15 декабря два танкера с мазутом столкнулись в Керченском проливе, что привело к утечке нефтепродуктов в воду и на берег, загрязнив более 60 километров территории. От этого пострадало множество животных. Вероятно, очистка территории до начала сезона купания завершиться не успеет.

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Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

Лия Мурадьян
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