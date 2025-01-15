После разлива мазута в Крыму и Севастополе нашли тела 34 дельфинов
Тела 34 мёртвых дельфинов обнаружили на берегу Чёрного моря в Крыму и Севастополе после утечки мазута в Керченском проливе в середине декабря 2024 года, сообщает крымский центр «Безмятежное море».
«16 дельфинов были обнаружены в пределах Республики Крым, а 18 — в Севастопольском районе», — сообщили волонтеры.
Сотрудники центра рассказали, что выброс тел дельфинов стал происходить чаще, ранее находили только останки на поздних стадиях разложения. За три дня поступила информация о 15 погибших китообразных, добавили в центре.
Напомним, 15 декабря два танкера с мазутом столкнулись в Керченском проливе, что привело к утечке нефтепродуктов в воду и на берег, загрязнив более 60 километров территории. От этого пострадало множество животных. Вероятно, очистка территории до начала сезона купания завершиться не успеет.
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