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Регион
13 января, 09:34

Три дельфина погибли в Крыму после разлива мазута

Аксёнов: Крушение танкеров привело к гибели трёх дельфинов в Крыму

Разлив нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе привёл к гибели трёх дельфинов в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«К сожалению, у нас три дельфина погибло»,сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Он также уточнил, что в регионе продолжаются комплексные работы по спасению морских птиц, которые испачкались в мазуте.

Правительственная комиссия займётся разливом мазута в Чёрном море
Правительственная комиссия займётся разливом мазута в Чёрном море

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера с мазутом. Нефтепродукты оказались в воде и на берегу, загрязнив более 60 км территории. Жертвами инцидента стали десятки животных. Устранить все загрязнения до начала купального сезона специалистам, вероятно, не удастся.

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Telegram / Delfacenter

Мария Любицкая
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