Три дельфина погибли в Крыму после разлива мазута
Аксёнов: Крушение танкеров привело к гибели трёх дельфинов в Крыму
Разлив нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе привёл к гибели трёх дельфинов в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
«К сожалению, у нас три дельфина погибло», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
Он также уточнил, что в регионе продолжаются комплексные работы по спасению морских птиц, которые испачкались в мазуте.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера с мазутом. Нефтепродукты оказались в воде и на берегу, загрязнив более 60 км территории. Жертвами инцидента стали десятки животных. Устранить все загрязнения до начала купального сезона специалистам, вероятно, не удастся.
Telegram / Delfacenter