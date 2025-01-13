Три дельфина погибли в Крыму после разлива мазута

Разлив нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе привёл к гибели трёх дельфинов в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«К сожалению, у нас три дельфина погибло», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».