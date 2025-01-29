Единственно верное решение: Судовладелец «Волгонефти-239» объяснил действия капитана танкера
ТАСС: Корму судна «Волгонефть-239» намеренно посадили на мель
Экипаж танкера «Волгонефть-239» намеренно посадил судно кормой на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае. Такое решение позволило избежать дальнейшего разлива мазута из танков, а также позволило сберечь жизнь и здоровье членов команды, заявили в ЗАО «Волгатранснефть».
«Капитан <...> в данной аварийной ситуации принял единственно правильное решение, предотвратил дальнейшее крушение судна и дальнейший разлив нефтепродуктов. Действия капитана и команды привели к сохранению оставшегося в четырёх танках груза в количестве более чем 2 тыс. тонн целым», — приводит сообщения компании ТАСС.
В «Волгатранснефти» отметили, что капитан принял решение не снимать экипаж с корабля, а вместо этого направил судно задним ходом на отмель. Всего на судне было восемь танков с нефтепродуктами, мазут в четырёх из них удалось откачать благодаря сохранившейся в рабочем состояние грузовой системе, которая разогрела груз до готовности к выгрузке. Необходимыми для этого процесса топливом и водой снабдил судовладелец.
Также в компании уточнили, что неподалёку от «Волгонефти-239» находился потерпевший крушение танкер «Волгонефть-212», обломки которого начали дрейфовать по ветру в направлении потенциального курса движения «Волгонефти-239». Командир корабля принял решение не сниматься с якоря, чтобы исключить возможность столкновения. Ещё одна причина не сниматься с якоря заключалась том, что танкер стоял носом на южный ветер и не мог сделать оборот для входа в Керченский пролив, так как безопасно маневрировать в условиях шторма не вышло бы.
Таким образом капитан корабля был лишён возможности увести судно в безопасное место, так как любое его движение в штормовую погоду с волнами высотой до четырёх метров могло закончиться опрокидыванием на борт или опасному дрейфу по направлению к Крымскому мосту, подытожили в ЗАО «Волгатранснефть».
Напомним, что два танкера с нефтью потерпели крушение в акватории Керченского пролива 15 декабря 2024 года. Авария привела к крупному разливу мазута в море, что привело к массовой гибели птиц и морской фауны. Спустя некоторое время загрязнение достигло побережья Кубани и Крыма. Хуже всего ситуация складывается у порта Тамань. А вчера была завершена очистка кормовой части «Волгонефти-239» от мазута.
Telegram / Минтранс России