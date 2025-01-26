Затонувший танкер «Волгонефть-212» впервые сняли на видео

Видео со дна Чёрного моря, снятое около затонувшего танкера «Волгонефть-212», показало, что протечек мазута у судна нет. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

Затонувший танкер «Волгонефть-212». Видео © VK / Оперативный штаб - Краснодарский край

«Продолжается регулярный мониторинг состояния затонувших фрагментов танкеров. 25 января специалисты обследовали корму «Волгонефть-212» с помощью телеуправляемого подводного аппарата. На данных, которые выводятся на экран, видно показатели глубины и температуры за бортом», — рассказали в штабе.