Затонувший танкер «Волгонефть-212» впервые сняли на видео
Видео со дна Чёрного моря, снятое около затонувшего танкера «Волгонефть-212», показало, что протечек мазута у судна нет. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.
Затонувший танкер «Волгонефть-212». Видео © VK / Оперативный штаб - Краснодарский край
«Продолжается регулярный мониторинг состояния затонувших фрагментов танкеров. 25 января специалисты обследовали корму «Волгонефть-212» с помощью телеуправляемого подводного аппарата. На данных, которые выводятся на экран, видно показатели глубины и температуры за бортом», — рассказали в штабе.
В сообщении отметили, что почва вокруг судна находится в удовлетворительном состоянии, масляных пятен не нашли. Корма танкера «Волгонефть-212» расположена на расстоянии 11 километров от берега, а некоторые участки корпуса находятся на глубине 20 метров.
Напомним, авария с участием двух танкеров случилась в Керченском проливе 15 декабря. В результате происшествия в водах оказалось около трёх тысяч тонн мазута. Ранее сообщалось, что специалисты «Морспасслужбы» досрочно завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части «Волгонефть-239». Правительство России выделило 1,5 миллиарда рублей из своего резервного фонда на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов.
VK / Оперативный штаб - Краснодарский край