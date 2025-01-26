На побережье Чёрного моря произошли повторные выбросы мазута
МЧС: На 17 участках побережья Чёрного моря зафиксировали новые выбросы мазута
Волонтёры убирают загрязнённый песок. Обложка © VK / Оперативный штаб — Краснодарский край
На 17 участках береговой линии Чёрного моря зафиксировали локальные выбросы мазута, протяжённостью свыше 63 километров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На 17 участках протяженностью свыше 63 километров зафиксированы локальные выбросы фракций нефтепродуктов, они ликвидируются», — пояснили сотрудники ведомства в беседе с журналистами.
В МЧС добавили, что всего с начала работ специалисты собрали более 175 тысяч тонн загрязнённого грунта. Кроме того, более 134 тысяч тонн вывезено на временные площадки для хранения. В ведомстве уточнили, что в Краснодарском крае выбросы нефтепродуктов зафиксированы от мыса Панагия в Темрюкском районе до центрального пляжа Анапы. Всего с берега за минувшие сутки вывезено 2300 тонн загрязнённого песка и грунта.
Напомним, авария с участием «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» случилась в Керченском проливе 15 декабря. В результате происшествия в водах оказалось около трёх тысяч тонн мазута, который уже погубил экосистему и куротные пляжи. Накануне стало известно, что специалисты «Морспасслужбы» досрочно завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части «Волгонефть-239». Всего удалось откачать 188 тонн нефтепродуктов.