На побережье Чёрного моря произошли повторные выбросы мазута

В МЧС добавили, что всего с начала работ специалисты собрали более 175 тысяч тонн загрязнённого грунта. Кроме того, более 134 тысяч тонн вывезено на временные площадки для хранения. В ведомстве уточнили, что в Краснодарском крае выбросы нефтепродуктов зафиксированы от мыса Панагия в Темрюкском районе до центрального пляжа Анапы. Всего с берега за минувшие сутки вывезено 2300 тонн загрязнённого песка и грунта.