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Регион
26 января, 07:44

Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива мазута

Правительство России выделило 1,5 миллиарда рублей из своего резервного фонда на ликвидацию последствий разлива мазута в Чёрном море после крушения танкеров. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Средства будут направлены бюджету Краснодарского края на проведение ликвидационных мероприятий, в том числе работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязнённого мазутом, восстановление пляжных территорий», — говорится в сообщении.

В кабмине дополнили, что это решение приняли на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий разлива мазута. Кроме того, вопрос о выделении средств был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 23 января.

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Напомним, что авария с участием «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» случилась в Керченском проливе 15 декабря. В результате происшествия в водах оказалось около трёх тысяч тонн мазута, который уже погубил экосистему и куротные пляжи. Накануне стало известно, что специалисты «Морспасслужбы» досрочно завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части «Волгонефть-239». Всего удалось откачать 188 тонн нефтепродуктов.

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VK / Оперативный штаб — Краснодарский край

Дарья Нарыкова
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