Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива мазута

Правительство России выделило 1,5 миллиарда рублей из своего резервного фонда на ликвидацию последствий разлива мазута в Чёрном море после крушения танкеров. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Средства будут направлены бюджету Краснодарского края на проведение ликвидационных мероприятий, в том числе работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязнённого мазутом, восстановление пляжных территорий», — говорится в сообщении.