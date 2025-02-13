Судовладелец «Волгонефти-239» назвал причину крушения танкера с мазутом
Судовладелец «Волгонефти-239» в суде связал крушение с ветроволновой нагрузкой
Во время судебного заседания компания «Волгатранснефть» — владелец танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в районе Керченского пролива, заявила, что причиной происшествия стала ветроволновая нагрузка, превышающая прочностные характеристики корпуса судна. Об этом сообщила представляющая интересы компании Ольга Паутова.
«Причиной крушения »Волгонефть-239« стала ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные способности корпуса судна», — сказала Паутова, передаёт ТАСС.
На заседании судья озвучил аргумент, предоставленный судовладельцем в свою защиту, который указывал на то, что инцидент произошел из-за задержки фрахтователя с разгрузкой танкера.
Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» разрезало волнами в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В море попало около трёх тысяч тонн мазута, который уничтожил пляжи и экосистему. Ранее Life.ru рассказывал, что специалисты Роспотребнадзора не выявили нарушений после проведения более 1000 экспертиз с рыбой из Чёрного моря. Превышений норм не было зафиксировано тогда нигде, кроме морской воды и прибрежного песка. Однако экологи предупреждают, что до начала пляжного сезона полностью очистить побережье Анапы не удастся. В феврале там произошёл новый выброс мазута.