Судовладелец «Волгонефти-239» назвал причину крушения танкера с мазутом

Во время судебного заседания компания «Волгатранснефть» — владелец танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в районе Керченского пролива, заявила, что причиной происшествия стала ветроволновая нагрузка, превышающая прочностные характеристики корпуса судна. Об этом сообщила представляющая интересы компании Ольга Паутова.

На заседании судья озвучил аргумент, предоставленный судовладельцем в свою защиту, который указывал на то, что инцидент произошел из-за задержки фрахтователя с разгрузкой танкера.