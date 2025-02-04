Роспотребнадзор не выявил нарушений в рыбе из Чёрного моря после 1000 экспертиз
После проведения более 1000 экспертиз в рыбной продукции из Чёрного моря не было обнаружено никаких отклонений от гигиенических нормативов. О результатах новых исследований объявила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Продолжается контроль за безопасностью рыбной продукции, выловленной в Чёрном море. Проведено около более 1000 исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено», — отчитались специалисты Роспотребнадзора.
Эксперты ведомства ведут ежедневный лабораторный контроль в зоне разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае и Крыму. К настоящему моменту выполнено уже свыше 2200 исследований питьевой воды, более 6300 исследований атмосферного воздуха, около 2700 исследований почвы, а также 950 исследований морской воды. Помимо этого, проведено 450 исследований готовых блюд с полевых кухонь и мест размещения сотрудников МЧС России и активистов. Превышений норм не зафиксировано нигде, кроме морской воды и прибрежного песка.
Напомним, что два танкера с нефтью «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» оказались разрублены волнами в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В воду попало около трёх тысяч тонн мазута, который загубил экосистему и пляжи. В Крыму пришлось расширить границы зоны ЧС. А 18 января произошли новые локальные выбросы нефтепродуктов. Первый из четырёх танков судна был полностью очищен. Однако экологи предупреждают, что до начала пляжного сезона полностью очистить побережье Анапы не удастся.
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