Роспотребнадзор не выявил нарушений в рыбе из Чёрного моря после 1000 экспертиз

После проведения более 1000 экспертиз в рыбной продукции из Чёрного моря не было обнаружено никаких отклонений от гигиенических нормативов. О результатах новых исследований объявила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Продолжается контроль за безопасностью рыбной продукции, выловленной в Чёрном море. Проведено около более 1000 исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено» , — отчитались специалисты Роспотребнадзора.

Эксперты ведомства ведут ежедневный лабораторный контроль в зоне разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае и Крыму. К настоящему моменту выполнено уже свыше 2200 исследований питьевой воды, более 6300 исследований атмосферного воздуха, около 2700 исследований почвы, а также 950 исследований морской воды. Помимо этого, проведено 450 исследований готовых блюд с полевых кухонь и мест размещения сотрудников МЧС России и активистов. Превышений норм не зафиксировано нигде, кроме морской воды и прибрежного песка.