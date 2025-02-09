Завершился демонтаж верхней части кормы танкера «Волгонефть-239»
Верхняя часть кормы танкера «Волгонефть-239» полностью демонтирована. Сегодня в оперштабе Кубани сообщили, что разборка двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки судна, севшего на мель в районе посёлка Тамань Темрюкского района Краснодарского края, была завершена.
«На кормовой части завершили демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки. Далее специалисты приступят к следующему — самому сложному этапу — демонтажу нижней части корпуса», — говорится в сообщении.
Ранее завершились работы по очистке от мазута кормовой части танкера «Волгонефть-239». 1488 тонн мазута было вывезено менее чем за неделю. Напомним, что судна потерпели крушение в результате шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Крушение танкеров привело к разливу почти 10 тыс. тонн мазута в море — нефтепродукты дошли до берегов Кубани и Крыма. В республике расширили границы зоны ЧС из-за разлива нефтепродукта в Чёрном море.