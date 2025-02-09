Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 17:41

Завершился демонтаж верхней части кормы танкера «Волгонефть-239»

Верхняя часть кормы танкера «Волгонефть-239» полностью демонтирована. Сегодня в оперштабе Кубани сообщили, что разборка двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки судна, севшего на мель в районе посёлка Тамань Темрюкского района Краснодарского края, была завершена.

«На кормовой части завершили демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки. Далее специалисты приступят к следующему — самому сложному этапу — демонтажу нижней части корпуса», — говорится в сообщении.

На Кубани начат демонтаж танкера «Волгонефть-239»
На Кубани начат демонтаж танкера «Волгонефть-239»

Ранее завершились работы по очистке от мазута кормовой части танкера «Волгонефть-239». 1488 тонн мазута было вывезено менее чем за неделю. Напомним, что судна потерпели крушение в результате шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Крушение танкеров привело к разливу почти 10 тыс. тонн мазута в море — нефтепродукты дошли до берегов Кубани и Крыма. В республике расширили границы зоны ЧС из-за разлива нефтепродукта в Чёрном море.

Обложка ©

© VK / Оперативный штаб - Краснодарский край

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar