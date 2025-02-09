Завершился демонтаж верхней части кормы танкера «Волгонефть-239»

Верхняя часть кормы танкера «Волгонефть-239» полностью демонтирована. Сегодня в оперштабе Кубани сообщили, что разборка двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки судна, севшего на мель в районе посёлка Тамань Темрюкского района Краснодарского края, была завершена.