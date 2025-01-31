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31 января, 12:15

На Кубани начат демонтаж танкера «Волгонефть-239»

Кабмин: Начат демонтаж танкера «Волгонефть-239», его завершат до 31 марта

На Кубани был начат демонтаж танкера «Волгонефть-239». Работы планируется завершить до 31 марта, сообщили в пресс-службе кабмина России.

Демонтаж судна. Видео © VK / Оперативный штаб - Краснодарский край

Там также пояснили, что после полной откачки мазута с кормовой части судна всего было собрано более 1 400 тонн мазута и более 2 600 тонн водомазутной смеси. В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что для демонтажа танкера был создан дополнительный технический подъезд для специальной техники.

«<...> Начаты работы по демонтажу части судна, находящегося на мели в районе мыса Панагия. Согласно утверждённому проекту, работы планируется завершить до 31 марта», — говорится в сообщении кабмина.

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Ранее была завершена работа по очистке от мазута кормовой части «Волгонефти-239». За менее чем семь дней вывезли 1488 тонн мазута. Напомним, что судна затонули в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Крушение танкеров вызвало разлив мазута в море — нефтепродукты достигли берегов Кубани и Крыма. В республике расширили границы зоны ЧС из-за разлива мазута в Чёрном море.

Обложка ©

VK / Оперативный штаб - Краснодарский край

Алена Пенчугина
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