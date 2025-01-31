На Кубани начат демонтаж танкера «Волгонефть-239»

Там также пояснили, что после полной откачки мазута с кормовой части судна всего было собрано более 1 400 тонн мазута и более 2 600 тонн водомазутной смеси. В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что для демонтажа танкера был создан дополнительный технический подъезд для специальной техники.