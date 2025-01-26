Слюсарь запретил сваливать замазученный песок из Анапы на ростовскую свалку

Песок, загрязнённый мазутом, был доставлен из Краснодарского края на полигон в Семикаракорском районе Ростовской области, который не был подготовлен для такой деятельности. Поэтому теперь въезд грузовиков на территорию закрыт, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Полигон частный. Сейчас въезд на него для фур с песком закрыт. И будет впредь закрыт. Дал поручение организовать дежурство полиции», — написал чиновник у себя в телеграм-канале.