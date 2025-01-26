Слюсарь запретил сваливать замазученный песок из Анапы на ростовскую свалку
В Ростовской области запретили ввоз песка с мазутом на местный полигон
Песок, загрязнённый мазутом, был доставлен из Краснодарского края на полигон в Семикаракорском районе Ростовской области, который не был подготовлен для такой деятельности. Поэтому теперь въезд грузовиков на территорию закрыт, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Полигон частный. Сейчас въезд на него для фур с песком закрыт. И будет впредь закрыт. Дал поручение организовать дежурство полиции», — написал чиновник у себя в телеграм-канале.
Он подчеркнул, что местные жители также будут следить за соблюдением ограничений по ввозу загрязнённого песка на полигон, создав общественный патруль. Частный полигон, куда был доставлен песок, подвергнется проверке на соответствие стандартам Министерства природы. В то же время окончательное решение по поводу обращения с отходами, содержащими нефтепродукты, пока не принято. Врио губернатора заявил, что такое отношение к местным жителям является «недопустимым».
Ранее Life.ru сообщал, что 19 января спасатели начали откачивать мазут с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239». Напомним, что разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря после аварии двух танкеров. Около трёх тысяч тонн мазута попало в море. Пятно мазута достигло крымского побережья. Позже появилось сообщение о том, что первый из четырёх танков судна был полностью откачан. Однако экологи предупреждают, что полностью очистить побережье Анапы до начала пляжного сезона невозможно, поэтому туристический сезон в регионе под большим вопросом.
Life.ru / Шедеврум