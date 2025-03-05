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5 марта, 01:45

Один из пострадавших при взрыве дома в Белореченске находится в реанимации

Обрушения дома в Белореченске после взрыва. Обложка © Telegram / Сергей Сидоренко

Обрушения дома в Белореченске после взрыва. Обложка © Telegram / Сергей Сидоренко

Серьёзные ожоги получил один из жителей дома в Белореченске после взрыва, из-за которого произошло частичное обрушение здания. Сейчас мужчина в реанимации, сообщил глава района Сергей Сидоренко.

«По предварительным данным, пострадали двое. Один 33-летний мужчину получил ожоги на 70% тела. Сейчас он в реанимации. У второго пострадавшего — перелом бедра», — рассказал Сидоренко в телеграм-канале.

Жильцы выламывали двери квартир, спасаясь после взрыва в Белореченске
Жильцы выламывали двери квартир, спасаясь после взрыва в Белореченске

Он также отметил, что 21 человек из дома временно переселили в пункт размещения, где им оказали всю необходимую помощь. Людей поселили в отельные номера и обеспечили едой. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы.

Как сообщал Life.ru, инцидент произошёл ночью 5 февраля на улице Красная. Звонок на телефон службы спасения 112 поступил в 1:14.

Лия Мурадьян
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