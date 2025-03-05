Жильцы выламывали двери квартир, спасаясь после взрыва в Белореченске

Жильцы пятиэтажного дома в краснодарском Белореченске были вынуждены выламывать двери своих квартир, чтобы спастись после взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Из-за перекоса дома от взрыва, жители пытались выйти наружу, выламывая двери. По данным МЧС России, в кирпичном шестиподъездном доме было эвакуировано 54 человека, среди них 12 детей, и организован пункт временного размещения.

По словам местных жителей, взрыв произошёл на четвёртом этаже. По предварительным данным, причиной стал бытовой газ, что привело к обрушению первых этажей здания.