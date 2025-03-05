Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 00:55

Жильцы выламывали двери квартир, спасаясь после взрыва в Белореченске

Жильцы пятиэтажного дома в краснодарском Белореченске были вынуждены выламывать двери своих квартир, чтобы спастись после взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Из-за перекоса дома от взрыва, жители пытались выйти наружу, выламывая двери. По данным МЧС России, в кирпичном шестиподъездном доме было эвакуировано 54 человека, среди них 12 детей, и организован пункт временного размещения.

В Тюмени выгорело 800 квадратов банного комплекса «Городские парильни»
В Тюмени выгорело 800 квадратов банного комплекса «Городские парильни»

По словам местных жителей, взрыв произошёл на четвёртом этаже. По предварительным данным, причиной стал бытовой газ, что привело к обрушению первых этажей здания.

Как сообщал Life.ru, взрыв произошёл на улице Красная около двух часов ночи 5 февраля. Предварительно, в результате инцидента пострадали пять человек.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar