Жильцы выламывали двери квартир, спасаясь после взрыва в Белореченске
Жильцы пятиэтажного дома в краснодарском Белореченске были вынуждены выламывать двери своих квартир, чтобы спастись после взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Из-за перекоса дома от взрыва, жители пытались выйти наружу, выламывая двери. По данным МЧС России, в кирпичном шестиподъездном доме было эвакуировано 54 человека, среди них 12 детей, и организован пункт временного размещения.
По словам местных жителей, взрыв произошёл на четвёртом этаже. По предварительным данным, причиной стал бытовой газ, что привело к обрушению первых этажей здания.
Как сообщал Life.ru, взрыв произошёл на улице Красная около двух часов ночи 5 февраля. Предварительно, в результате инцидента пострадали пять человек.
Telegram / SHOT