Режим ЧС введён в Белореченске после взрыва в пятиэтажном доме
Место взрыва в Белореченске. Фото © МЧС России
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введён в Белореченске Краснодарского края после взрыва в многоквартирном пятиэтажном доме. Региональная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.
«Администрацией Белореченского городского поселения введён режим функционирования ЧС. По указанным фактам организована проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, по результатам которой при наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования», — информирует прокуратура.
По предварительной версии, эпицентр взрыва находился в квартире на 4 этаже. По утонченным данным, пострадали 3 взрослых. В ПВР находятся эвакуированных из дома 25 жильцов, в том числе 5 детей.
Напомним, что трагедия случилась в ночь на 5 марта на улице Красная. Звонок в службу спасения 112 был принят в 1:14. По данным МЧС, один из пострадавших сейчас находится в реанимации. Мужчина получил ожоги на 70% тела, а ещё один раненый попал в больницу с переломом бедра.