Режим ЧС введён в Белореченске после взрыва в пятиэтажном доме

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введён в Белореченске Краснодарского края после взрыва в многоквартирном пятиэтажном доме. Региональная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

«Администрацией Белореченского городского поселения введён режим функционирования ЧС. По указанным фактам организована проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, по результатам которой при наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования», — информирует прокуратура.