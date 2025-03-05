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5 марта, 05:56

Дыра вместо квартир: Появилось видео с места взрыва в пятиэтажке в Белореченске

Появились кадры с места взрыва в пятиэтажке в Белореченске Краснодарского края

В Краснодарском крае частично поврежден многоквартирный дом. Обложка © Telegram / МЧС России

В Краснодарском крае частично поврежден многоквартирный дом. Обложка © Telegram / МЧС России

Пресс-служба МЧС России поделилась кадрами с места происшествия в городе Белореченске Краснодарского края. Представители ведомства показали фотографии после того, как в жилом доме произошёл взрыв. Сейчас на объекте работают 140 сотрудников и 38 единиц техники.

Кадры работ в Краснодарском крае. Обложка © Telegram / МЧС России

«В Белореченске, предварительно, произошёл хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов», — говорится в сообщении.

Взрывом повреждены 4 квартиры. Из пострадавшего жилого дома в пункты временного размещения эвакуировались 25 человек, в том числе 5 детей. Жители 2 подъезда размещены в гостинице «Белореченск», они обеспечены горячим питанием и всем необходимым.

Жильцы выламывали двери квартир, спасаясь после взрыва в Белореченске
Жильцы выламывали двери квартир, спасаясь после взрыва в Белореченске

Напомним, что трагедия случилась в ночь на 5 марта на улице Красная. Звонок в службу спасения 112 был принят в 1:14. По данным МЧС, в результате взрыва пострадали три взрослых человека, один из которых сейчас находится в реанимации. Мужчина получил ожоги на 70% тела, а ещё один раненый попал в больницу с переломом бедра.

Наталья Афонина
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