Дыра вместо квартир: Появилось видео с места взрыва в пятиэтажке в Белореченске
Появились кадры с места взрыва в пятиэтажке в Белореченске Краснодарского края
В Краснодарском крае частично поврежден многоквартирный дом. Обложка © Telegram / МЧС России
Пресс-служба МЧС России поделилась кадрами с места происшествия в городе Белореченске Краснодарского края. Представители ведомства показали фотографии после того, как в жилом доме произошёл взрыв. Сейчас на объекте работают 140 сотрудников и 38 единиц техники.
Кадры работ в Краснодарском крае. Обложка © Telegram / МЧС России
«В Белореченске, предварительно, произошёл хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов», — говорится в сообщении.
Взрывом повреждены 4 квартиры. Из пострадавшего жилого дома в пункты временного размещения эвакуировались 25 человек, в том числе 5 детей. Жители 2 подъезда размещены в гостинице «Белореченск», они обеспечены горячим питанием и всем необходимым.
Напомним, что трагедия случилась в ночь на 5 марта на улице Красная. Звонок в службу спасения 112 был принят в 1:14. По данным МЧС, в результате взрыва пострадали три взрослых человека, один из которых сейчас находится в реанимации. Мужчина получил ожоги на 70% тела, а ещё один раненый попал в больницу с переломом бедра.