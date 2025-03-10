Названо число курян, погибших от рук ВСУ с начала СВО
Чепик: С начала СВО от атак ВСУ пострадали 496 жителей Курской области
С начала специальной операции 496 жителей Курской области стали жертвами атак ВСУ, из которых 191 человек погиб. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого вице-губернатора и председателя правительства Курской области Александр Чепик. Он отметил, что с августа 2024 года более 152 тысяч жителей приграничных районов региона были вынуждены покинуть свои дома.
«За период с 24 февраля 2022 года количество раненых вследствие агрессии со стороны ВСУ в Курской области мирных жителей составляет 687 человек, из них погибшие — 191 человек. Число пострадавших детей в возрасте до 18 лет составляет 24 человека, в том числе 4 ребёнка погибли», — сказал он на заседании круглого стола по теме «Актуальные проблемы международного гуманитарного права в условиях конфликтов».
Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что наши военные преуспевают в Курской области, а также добавили, что ВС РФ уничтожают дорожные мосты, нарушая логистику ВСУ в приграничных районах. Бойцы уже освободили Черкасское Поречное, Малую Локню и Косицу в Курской области, а также начали прямое наступление на Суджу, группа российских солдат пробралась к позициям ВСУ в районе города по газопроводу, ошарашив противника своим появлением.
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