Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 11:09

Названо число курян, погибших от рук ВСУ с начала СВО

Чепик: С начала СВО от атак ВСУ пострадали 496 жителей Курской области

С начала специальной операции 496 жителей Курской области стали жертвами атак ВСУ, из которых 191 человек погиб. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого вице-губернатора и председателя правительства Курской области Александр Чепик. Он отметил, что с августа 2024 года более 152 тысяч жителей приграничных районов региона были вынуждены покинуть свои дома.

«За период с 24 февраля 2022 года количество раненых вследствие агрессии со стороны ВСУ в Курской области мирных жителей составляет 687 человек, из них погибшие — 191 человек. Число пострадавших детей в возрасте до 18 лет составляет 24 человека, в том числе 4 ребёнка погибли», — сказал он на заседании круглого стола по теме «Актуальные проблемы международного гуманитарного права в условиях конфликтов».

«Мы проигрываем»: Украинский офицер выдал правду о бедствии ВСУ в Курской области
«Мы проигрываем»: Украинский офицер выдал правду о бедствии ВСУ в Курской области

Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что наши военные преуспевают в Курской области, а также добавили, что ВС РФ уничтожают дорожные мосты, нарушая логистику ВСУ в приграничных районах. Бойцы уже освободили Черкасское Поречное, Малую Локню и Косицу в Курской области, а также начали прямое наступление на Суджу, группа российских солдат пробралась к позициям ВСУ в районе города по газопроводу, ошарашив противника своим появлением.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lya_Kuznetsov

Александра Мышляева
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar