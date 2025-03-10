МО РФ заявило об уничтожении мостов и нарушении логистики ВСУ в Курской области
Российские войска уничтожают дорожные мосты, нарушая логистику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Операторы FPV-дронов испытательного центра «Рубикон» бьют по бронированной, автомобильной технике, живой силе и БПЛА противника в Курской области, также уничтожаются дорожные мосты, нарушая логистику и отрезая пути отступления ВСУ в приграничье.
Напомним, российские войска успешно наступают в Курской области. Наши бойцы освободили Черкасское Поречное, Малую Локню и Косицу в Курской области. Также ВС РФ начали прямое наступление на Суджу, бойцы провели гениальную операцию, пробравшись к позициям ВСУ в районе Суджи по газопроводу. Солдаты прошли 15 километров по трубе пешком и вышли оттуда поздним вечером 7 марта, что стало крайней неожиданностью для ВСУ, количество боевиков которых сократилось в городе в итоге на треть.
Минобороны России