МО РФ заявило об уничтожении мостов и нарушении логистики ВСУ в Курской области

Российские войска уничтожают дорожные мосты, нарушая логистику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Операторы FPV-дронов испытательного центра «Рубикон» бьют по бронированной, автомобильной технике, живой силе и БПЛА противника в Курской области, также уничтожаются дорожные мосты, нарушая логистику и отрезая пути отступления ВСУ в приграничье.