ВСУ ударили ракетами HIMARS по позициям украинских подразделений в Судже

ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по позициям украинских подразделений в Судже Курской области. Из-за потери связи со своими бригадами они решили, что на этом участке уже работают российские штурмовики и нанесли удар по своим, лишь бы хоть немного задержать активное наступление русских, пишет SHOT.