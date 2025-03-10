ВСУ ударили ракетами HIMARS по позициям украинских подразделений в Судже
ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по позициям украинских подразделений в Судже Курской области. Из-за потери связи со своими бригадами они решили, что на этом участке уже работают российские штурмовики и нанесли удар по своим, лишь бы хоть немного задержать активное наступление русских, пишет SHOT.
Ракетный удар был нанесён по Судже и его окраинам. Российская ПВО укрыла наши позиции, одна из ракет предусмотрительно была «пропущена» и упала на подразделение ВСУ, пытающееся удержать Суджу. Количество погибших раненых украинских военных уточняется.
Ранее Life.ru стало известно, что в тыл украинских войск в оккупированной Судже по пустой трубе газопровода проникли свыше 800 российских добровольцев и военнослужащих. В результате уникального манёвра численность солдат ВСУ в городе удалось сократить на треть. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал процесс подготовки бойцов к проникновению в тыл украинских войск.
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