Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 05:50
22562

ВСУ ударили ракетами HIMARS по позициям украинских подразделений в Судже

ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по позициям украинских подразделений в Судже Курской области. Из-за потери связи со своими бригадами они решили, что на этом участке уже работают российские штурмовики и нанесли удар по своим, лишь бы хоть немного задержать активное наступление русских, пишет SHOT.

Ракетный удар был нанесён по Судже и его окраинам. Российская ПВО укрыла наши позиции, одна из ракет предусмотрительно была «пропущена» и упала на подразделение ВСУ, пытающееся удержать Суджу. Количество погибших раненых украинских военных уточняется.

«Пытаются прорваться»: Бригада ВСУ застряла под Курском в 40 км от границы и молит о помощи
«Пытаются прорваться»: Бригада ВСУ застряла под Курском в 40 км от границы и молит о помощи

Ранее Life.ru стало известно, что в тыл украинских войск в оккупированной Судже по пустой трубе газопровода проникли свыше 800 российских добровольцев и военнослужащих. В результате уникального манёвра численность солдат ВСУ в городе удалось сократить на треть. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал процесс подготовки бойцов к проникновению в тыл украинских войск.

Обложка ©

Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar