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9 марта, 23:37

«Войдёт в историю»: Алаудинов показал уникальные кадры подготовки к операции «бросок через трубу»

Алаудинов назвал исторической успешную операцию «бросок через трубу» в Судже

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал процесс подготовки бойцов к проникновению в тыл украинских войск в Судже через пустую трубу газопровода. В ходе брифинга генерал-лейтенант называет тогда ещё предстоящую операцию переломной и советует её участникам посвятить оставшееся время подготовке.

«Около полуночи 1 марта 2025 года, Суджанское направление. Подготовка бойцов спецназа «Ахмат» МО РФ к исторической операции «бросок через трубу», — подписал ролик Алаудинов.

Брифинг Апти Алаудинова перед операцией. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

По словам Алаудинова, эта операция не только войдёт в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России как событие, которое продемонстрировало бесстрашие и решительность военнослужащих страны.

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Ранее стало известно, что участниками операции по проникновению в тыл украинских войск в оккупированной Судже по пустой трубе газопровода стали свыше 800 добровольцев и военнослужащих. В результате уникального манёвра численность боевиков ВСУ в городе удалось сократить на треть.

Обложка ©

Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Антон Голыбин
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