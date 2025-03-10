«Войдёт в историю»: Алаудинов показал уникальные кадры подготовки к операции «бросок через трубу»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал процесс подготовки бойцов к проникновению в тыл украинских войск в Судже через пустую трубу газопровода. В ходе брифинга генерал-лейтенант называет тогда ещё предстоящую операцию переломной и советует её участникам посвятить оставшееся время подготовке.

«Около полуночи 1 марта 2025 года, Суджанское направление. Подготовка бойцов спецназа «Ахмат» МО РФ к исторической операции «бросок через трубу», — подписал ролик Алаудинов.

Брифинг Апти Алаудинова перед операцией. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»