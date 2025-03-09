Военкоры показали видео массовой сдачи в плен элитной бригады ВСУ в курском приграничье

Солдатам элитной 80-й львовской десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен в районе Черкасского Поречного в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На одном из видео, которое стало доступно, можно увидеть, как украинские военнослужащие по одному покидают разрушенное здание. Министерство обороны России пока не дало официального комментария по этому поводу.

Солдаты ВСУ массово сдаются в плен в Курской области. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Один из бойцов сообщил, что в близлежащем лесу находятся примерно 35 его товарищей. Другой рассказал, что ВСУ организовали семь огневых позиций, в каждой из которых располагаются до пяти человек. По его словам, военнослужащие оснащены пулемётами и гранатомётами.