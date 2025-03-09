Бойцы СВО водрузили российский флаг над курской Малой Локней
Поддубный: Над курским селом Малая Локня бойцы ВС РФ водрузили флаг России
Российские бойцы водрузили флаг России над селом Малая Локня в Суджанском районе Курской области. Видео публикует военкор Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.
Бойцы СВО водрузили российский флаг над курской Малой Локней. Видео © Telegram/ Поддубный |Z|О|V| edition
«Отныне считать 9 марта 2025 года днём полного взятия Малой Локни», — докладывает по рации боец, размахивая российским триколором.
Группы солдат ВСУ разрознены, они продолжают сдаваться в плен. Операция по полному освобождению Курской области от формирований украинской армии продолжается, добавил Поддубный.
Напомним, накануне ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные сражения, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность украинской группировки, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек. Сегодня под контроль ВС РФ перешло село Лебедевка. Военкор Поддубный также сообщал о взятии хутора Косица и села Черкасское Поречное.
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