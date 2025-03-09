Военкор сообщил об освобождении ещё двух населённых пунктов в Курской области

Российские войска вернули под контроль ещё два населённых пункта в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, речь идёт о хуторе Косица и селе Черкасское Поречное.

«Курская авантюра киевского режима сейчас в финальной фазе», — написал военкор в телеграм-канале.

Официально об освобождении этих двух населённых пунктов пока не сообщалось.