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Регион
9 марта, 11:32

Военкор сообщил об освобождении ещё двух населённых пунктов в Курской области

Поддубный: ВС РФ освободили Косицу и Черкасское Поречное в Курской области

Российские войска вернули под контроль ещё два населённых пункта в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, речь идёт о хуторе Косица и селе Черкасское Поречное.

«Курская авантюра киевского режима сейчас в финальной фазе», — написал военкор в телеграм-канале.

Официально об освобождении этих двух населённых пунктов пока не сообщалось.

А ранее сегодня стало известно, что ВС РФ освободили Лебедевку в Курской области. По данным Минобороны РФ, это заслуга подразделения группировки войск «Север».

Наши бойцы изолировали плацдарм ВСУ в Курской области и достигли госграницы
Наши бойцы изолировали плацдарм ВСУ в Курской области и достигли госграницы
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ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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