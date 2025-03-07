Обстановка для украинских сил в Курской области продолжает ухудшаться. Как передаёт телеграм-канал «Операция Z: военкоры Русской Весны», российская армия наносит ответный удар у государственной границы, создавая угрозу окружения для суджанской группировки ВСУ.

Канал утверждает, что российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Гуевого, продвинувшись более чем на 5 километров за последние дни. Украинская сторона, в свою очередь, заявляет, что пути снабжения ВСУ в этом регионе практически обрезаны и находятся под огневым контролем российских сил.

Военкор Юрий Котенок также подтверждает ухудшение ситуации, сообщая о прорыве российских войск между Гуево и Куриловкой и фактическом обрушении фронта ВСУ на этом участке. По его данным, авангард российских войск движется к границе и занимает позиции на подступах к Басовке. На данный момент «горло» намечающегося котла составляет 12 километров