Российские военнослужащие успешно подавили упорное сопротивление штурмовых подразделений ВСУ в Курской области. Противник выбит из нескольких населённых пунктов в Суджанском районе. Об этом сообщают военкоры, связанные с группировкой войск «Север».

«Бесстрашные десантники продолжают зачищать лесные массивы на юго-западе Суджанского района, а также восточные окраины Лебедевки и окрестности населённого пункта», — говорится в сообщении.