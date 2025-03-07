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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 марта, 07:58

ВС РФ сломили сопротивление ВСУ в Курской области и продвинулись вперёд

Российские военнослужащие успешно подавили упорное сопротивление штурмовых подразделений ВСУ в Курской области. Противник выбит из нескольких населённых пунктов в Суджанском районе. Об этом сообщают военкоры, связанные с группировкой войск «Север».

«Бесстрашные десантники продолжают зачищать лесные массивы на юго-западе Суджанского района, а также восточные окраины Лебедевки и окрестности населённого пункта», — говорится в сообщении.

Сообщается, что российские военные преодолели на данном участке до 1000 метров, а общее продвижение составило 3600 метров. Всего за сутки противник потерял 16 единиц техники. Серьёзные бои сейчас отмечаются в районе Малой Локни, где засевших ВСУшников удалось выбить из лесного массива.

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ВС РФ остаётся выгрызть у противника менее 10 километров, чтобы вся Суджа оказалась в кольце. У засевших там украинских боевиков очень туго с боеприпасами, поскольку наша армия вот-вот перережет им все пути снабжения. Если город окружат, то лишь самые удачливые бойцы ВСУ сумеют выбраться живыми. Российские военные взяли под огневой контроль трассу Суджа — Коренево и приступили к завершающей стадии операции по смыканию котла.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Мария Любицкая
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