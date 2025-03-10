«Пытаются прорваться»: Бригада ВСУ застряла под Курском в 40 км от границы и молит о помощи
Военкор Рожин: 80-я бригада ВСУ застряла в Курщине в 40 километрах от границы
Раненый боец 80-й отдельной десантно-штурмой бригады. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада
Украинские военнослужащие из 80-й отдельной десантно-штурмой бригады оказались в бедственном положении в северной части Курского выступа и молят о помощи. Сообщение о необходимости спасти бойцов распространил бывший народный депутат Игорь Мосейчук.
«Хлопцы застряли в 40 км от украинской границы, с нашей стороны нет помощи, они пытаются прорваться», — пишет бывший народный избранник в соцсетях.
Российский военный блогер Борис Рожин обратил внимание в Telegram-канале, что украинские военные могут быстро получить помощь – для этого им надо вызвать по радио бойцов ВС РФ, сдать технику, оружие и боеприпасы и сдаться в плен В противном случае, прорваться солдатам ВСУ «получится только в пластиковый мешок», предупредил военкор.
Ранее стало известно, что в тыл украинских войск в оккупированной Судже по пустой трубе газопровода проникли свыше 800 российских добровольцев и военнослужащих. В результате уникального манёвра численность солдат ВСУ в городе удалось сократить на треть. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал процесс подготовки бойцов к проникновению в тыл украинских войск.