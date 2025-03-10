ВС России освободили 32 населённых пункта на Курщине с августа 2024 года

Больше всего населённых пунктов ВС РФ освободили в сентябре прошлого года, выбив противника из 12 сёл. В декабре 2024 года врага вынудили оставить ещё три населённых пункта, а наступление в январе 2025-го привело к взятию ещё пяти деревень. Столько же наши военные вернули в феврале. Наиболее результативным же оказался период с 8 по 9 марта, когда подразделения группировки «Север» обратили ВСУ в бегство сразу из семи населённых пунктов.