Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
10 марта, 02:44

ВС России освободили 32 населённых пункта на Курщине с августа 2024 года

С момента вторжения ВСУ в Курскую область российским подразделениям удалось вернуть контроль над 32 населёнными пунктами. Такие данные на основе отчётов Министерства обороны РФ представил ТАСС.

Больше всего населённых пунктов ВС РФ освободили в сентябре прошлого года, выбив противника из 12 сёл. В декабре 2024 года врага вынудили оставить ещё три населённых пункта, а наступление в январе 2025-го привело к взятию ещё пяти деревень. Столько же наши военные вернули в феврале. Наиболее результативным же оказался период с 8 по 9 марта, когда подразделения группировки «Север» обратили ВСУ в бегство сразу из семи населённых пунктов.

Новости СВО. Освобождён Константинополь, ВС РФ эпично ворвались в Суджу, ВСУ бегут в Курской области, 10 марта
Новости СВО. Освобождён Константинополь, ВС РФ эпично ворвались в Суджу, ВСУ бегут в Курской области, 10 марта

А недавно российские войска начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток».

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Тимур Хингеев
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