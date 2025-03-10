Новости СВО. Освобождён Константинополь, ВС РФ эпично ворвались в Суджу, ВСУ бегут в Курской области, 10 марта Армия России вошла в Суджу через газовую трубу, хитрый манёвр под Константинополем рушит планы ВСУ по отступлению, украинцы напали на вице-президента США, Вашингтон разрушил планы Украины на F-16 — дайджест Life.ru. 9 марта, 21:07 Работа расчёта зенитной установки ЗУ-23 в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 10 марта

Российские войска успешно наступают в Курской области. За последние сутки противник потерял 350 человек, а также несколько населённых пунктов. ВС РФ вошли в Суджу. Здесь прошла операция, которую ранее успешно реализовали в Авдеевке. В город удалось попасть через трубу газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», по которому Россия поставляла газ в Европу, диаметром 1,4 м. Подробности операции рассказал военный аналитик Роман Алехин. По его словам, пройти пришлось около 15 километров. Этот путь был проделан за шесть дней. Наши штурмовики уже взяли под контроль промышленную зону. Бежавшая из Суджи колонна ВСУ попала под огонь наших войск и была разбита.

— Самое интересное с бывшим газопроводом через Суджу — это то, что нитка тянется до границы с Украиной и, пересекая её, тянется вплоть до Юнаковки. Если РФ выйдут и туда, то снабжение Суджи будет отрезано, — пишет «Военная хроника».

Над курской Малой Локней бойцы водрузили флаг России. Видео © Telegram / Hinshtein

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщает о взятии Косицы и Черкасского Поречного. Губернатор Александр Хинштейн со ссылкой на информацию группировки «Север» заявил о взятии Локни и Малой Локни.

— Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта! Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается, — отреагировал на происходящее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Александр Коц опубликовал видео, где наши бойцы везут трофейный Abrams из-под Малой Локни. ВСУ его бросили после того, как он был обездвижен с помощью дронов.

В соседней Сумской области также продолжается наше наступление. Министерство обороны России подтвердило взятие хутора Новенькое.

Донецкая Народная Республика, 10 марта

В Донецкой Народной Республике освобождён Константинополь. Александр Коц напомнил, что здесь находился гарнизон, отступивший из Курахова. Им удалось выйти в село Богатырь.

— Котла под Андреевкой противнику позволили избежать, оставив ему коридор. Бегущего врага убить гораздо проще, чем окопавшегося, — объяснил военкор замысел российских войск на этом направлении.

Над Константинополем в ДНР подняли российский флаг. Видео © Telegram / mod_russia

На Покровском направлении инициатива продолжает оставаться за Российской армией. Ещё недавно ВСУ пытались тут наступать. В селе Шевченко, сообщает военный аналитик Юрий Подоляка, подразделения 74-й бригады ВС РФ уничтожили противника у местной школы и ведут бои за северные окраины. Кроме того, продолжается возврат позиций у Нового Труда и Зелёного.

США оставляют Киев без авиации

Поставка на Украину систем радиоэлектронной AN/ALQ-131, интегрированных системами электронного боевого управления PIDS и ECIPS, которые необходимы для истребителей F-16, остановлены, говорится в сообщении Forbes.

— В долгосрочной перспективе украинцы могли бы оснастить свои F-16 неамериканскими средствами радиоэлектронной борьбы. Бельгийцы сделали что-то подобное в 1990-х годах, так что это возможно. Но это может потребовать времени и денег, которых Украина не может себе позволить, — говорится в статье.

В перспективе остановка обслуживания истребителей может пагубно сказаться на обороне Украины, пока же у них есть французские самолёты.

Украинцы напали на вице-президента США

Украинцы, проживающие в США, напали на вице-президента Джей Ди Вэнса, когда он гулял со своей дочкой. Они выкрикивали стандартные лозунги и испугали его ребёнка.

— Эта беседа носила в целом уважительный характер, но если вы преследуете трёхлетнего ребёнка в рамках политического протеста, то вы дрянной человек, — рассказал он в социальных сетях.

Fox News сообщает, что из-за поведения переселенцев Вэнсу пришлось сменить место жительства на отдыхе, но они нашли его и на другом курорте. В США это не осталось без внимания. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила отправить украинцев домой. При этом они должны будут доказать свою любовь к Украине делом, а не словами, отправившись на фронт. Учитывая позицию хозяина Белого дома, это может случиться уже в ближайшее время.

Авторы Даниил Черных