Общие потери ВСУ в курском приграничье достигли почти 66 тысяч военных

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки лишились более 350 военнослужащих и двух танков в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 9 марта.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортёров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция Rada производства Израиля, инженерная машина разграждения, а также 11 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», — указано в сообщении.