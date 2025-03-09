Общие потери ВСУ в курском приграничье достигли почти 66 тысяч военных
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 350 военных и два танка в Курской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки лишились более 350 военнослужащих и двух танков в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 9 марта.
«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортёров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция Rada производства Израиля, инженерная машина разграждения, а также 11 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», — указано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что шесть бойцов ВСУ сдались в плен к ВС РФ. Кроме того, всего за время боевых действий в курском приграничье украинские войска потеряли более 65 930 военных, 387 танков, 300 БМП, 264 бронетранспортёра, 2 164 боевые бронированные машины, 2 370 автомобилей, 528 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО.
А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ потеряли более 160 бойцов под Курском. Кроме того, они лишились танка, бронетранспортёра, четырёх боевых бронированных машин. Зарубежные СМИ считают, что подразделения ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель.
Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank